Calciomercato Milan – Duello con la Roma per Pessina: le ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Stagione fantastica quella di Matteo Pessina, classe 1997, con la maglia dell’Hellas Verona. Andando a segno ieri pomeriggio, al ‘Bentegodi‘, contro l’Atalanta nell’1-1 della formazione di Ivan Jurić contro quella di Gian Piero Gasperini, Pessina ha collezionato il suo 7° gol in 31 partite di campionato.

Numeri importanti per un centrocampista molto giovane ma che appare già pronto a compiere il grande salto in una big del nostro calcio. Il suo cartellino appartiene, dall’estate 2017, proprio all’Atalanta, che lo ottenne dal Milan per 3 milioni di euro nell’ambito dell’operazione che portò, invece, Andrea Conti da Bergamo a Milano.

Adesso Pessina vale almeno cinque volte tanto ed appare utopico pensare che il ragazzo possa proseguire la sua esperienza in Veneto anche nella prossima stagione. Il centrocampista nativo di Monza tornerà, presumibilmente, in nerazzurro e, a quel punto, le strade sarebbero due: o resterà a disposizione di Gasperini o verrà ceduto al miglior offerente.

Il Milan, lo ricordiamo, vanta, su una possibile cessione di Pessina, tra il 30 e il 50% sulla plusvalenza del trasferimento. Una sorta di ‘diritto di prelazione’ che, secondo ‘Tuttosport‘, potrebbe spingere il Diavolo a riportare a casa Pessina, il quale, si dice, sia molto seguito e stimato da Ralf Rangnick, futuro manager rossonero.

Occhio, però, al possibile inserimento della Roma sul calciatore.