Braida: “Milan? Con Allegri si va verso la strada giusta. Vi spiego perché”

Ariedo Braida , ex dirigente rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nella sua edizione online, soffermandosi sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri ed Igli Tare . Ecco, dunque, un estratto delle sue parole. Clicca qui per l'intervista completa!

Se Allegri può rimettere alcuni giocatori in linea: "Max ha la personalità e l’autorevolezza per scongiurare altri episodi poco edificanti. Il Milan ha una buona rosa, ma a mio avviso occorre trovare un giocatore che ‘faccia la squadra’. In questo momento non c’è. Cosa in particolare? Ci sono giocatori con una personalità particolare. Per esempio Pirlo. Era fondamentale perché faceva squadra. Serve qualcuno che leghi il gruppo, altrimenti diventa un insieme di singoli".