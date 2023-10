Braida: “Calcioscommesse? Bisogna educare e aiutare, non condannare”

Intervistato a margine di un evento a Milano in vista dell'Assemblea della Lega, Ariedo Braida ha parlato del calcioscommesse e dei giocatori coinvolti. L'ex dirigente rossonero ha parlato delle nuove generazioni, le quali avrebbero troppe distrazioni. Inoltre, Braida ha consigliato di educare e aiutare i soggetti in questione e non condannarli. Ecco le sue parole.

"Purtroppo non è semplice, le nuove generazioni hanno troppe distrazioni, noi ne avevamo di meno. Bisogna educare e aiutare. Non bisogna condannare. Se il calcio lo vivi con passione non è un peso, ma una gioia". Milan, le ultime sulla trattativa per il rinnovo di Maignan >>>