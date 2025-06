Braida: “Allegri? Sa cos’è il Milan. Con lui e Tare si sopperisce a questa cosa”

Ariedo Braida , ex dirigente rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nella sua edizione online, soffermandosi sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri ed Igli Tare . Ecco, dunque, un estratto delle sue parole. Clicca qui per l'intervista completa!

Su cosa vuole dire ai tifosi scettici del ritorno di Allegri: "Io dico ben venga Allegri. Nel senso che per guidare il Milan bisogna sapere che cos’è il Milan. Conoscere la sua storia, cosa comporta guidarlo. Sapere che non è e non sarà mai una squadra normale. Non è un club dove possono allenare tutti. Ecco, lui è un uomo con una grandissima esperienza, che è fondamentale per capire i meccanismi e conoscere la realtà in cui lavori. Ovvero lavorare con l’obbligo di vincere. Allegri il Milan lo conosce bene, ha ottenuto successi e successi ne ha ottenuti anche dopo alla Juve. Serve quella personalità che fa capire subito chi comanda, e lui ha già dimostrato di averla. Il Milan aveva bisogno di ritrovare dei punti di riferimento e un’identità, ovvero ciò che è mancato negli ultimi tempi: con Max e con Tare si sopperirà a questa lacuna".