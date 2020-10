Brahim Diaz: “Scudetto? Ci proveremo. Ibra dobbiamo tenercelo stretto”

Le parole di Brahim Diaz a Sport Mediaset

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervistato dalla redazione di SportMediaset, il talento spagnolo Brahim Diaz, centrocampista rossonero in prestito dal Real Madrid, ha parlato della sua avventura con il Milan fino ad oggi. “È stato un mese buono per me e per tutta la squadra. Aiutare i compagni facendo gol è sempre un piacere. Li ho sempre fatti, ma ora è più facile con l’aiuto di tutti. Ibrahimovic? È una grande persona, ha molte attenzioni nei miei confronti e mi dà tanti consigli. È un giocatore che ha fatto la differenza e che continua a farla, dobbiamo tenercelo stretto. Lo scudetto? Vediamo di partita in partita, ad oggi stiamo facendo le cose correttamente. Ci proveremo? Chiaro”.

