Brahim Diaz: “Giocare 30′ al Real è come giocarne 90 in un altro club”

Brahim Diaz, fantasista ex Milan ora al Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito al match contro il Las Palmas

Le parole di Brahim Diaz

"Segnare al Bernabéu è incredibile, è qualcosa di unico. È motivo di orgoglio e sono felice di questo primo gol stagionale. Non posso che ringraziare i tifosi per l'accoglienza che mi hanno riservato. Sono molto felice. Il Real Madrid è il Real Madrid. Sono un giocatore a cui piace giocare ed è sempre bello avere minuti a disposizione. Giocare 30 minuti qui è come giocarne 90 in qualsiasi altro club".