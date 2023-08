Braglia: “Milan? Vedremo le risposte dei nuovi di fronte a San Siro”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del Milan in vista del match contro il Torino

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del Milan in vista del match contro il Torino: "Il Milan dovrà ripetere la brillantezza di Bologna, che personalmente non mi aspettavo. La squadra di Thiago Motta quest’anno però penso farà fatica senza alcuni giocatori. Il Torino è una buona squadra. Vedremo le risposte dei nuovi di fronte a San Siro, che ha tutto un altro peso rispetto ad una partita giocata in trasferta".