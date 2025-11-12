Pianeta Milan
Braglia: 'Scudetto? C'è anche il Milan. Può puntare all'obiettivo grosso per due motivi'
Simone Braglia, portiere del Milan sul finire degli anni Novanta, ha parlato delle ambizioni Scudetto del Diavolo di Massimiliano Allegri in un'intervista rilasciata in esclusiva a 'TMW Radio'. Per lui, rossoneri pienamente in corsa
Il campionato di Serie A è andato alla sosta Nazionali del mese di novembre, l'ultima del 2025, con Inter e Roma in vetta alla classifica con 24 punti e, a seguire, Milan e Napoli a quota 22. Appena dietro, il Bologna con 21. Leggermente più staccate la Juventus a 19 punti e il Como a 18.

Insomma, per lo Scudetto, così come per un posto nella prossima edizione della Champions League, tutto aperto. Considerando anche come squadre oggi attardate, come magari Lazio (15 punti) e Atalanta (13) possono rientrare nel giro dell'alta graduatoria qualora sistemassero rapidamente i loro problemi.

Simone Braglia, ex portiere, tra le altre, di Genoa e Perugia nella massima serie, con una stagione da terzo estremo difensore nel Milan - 1997-1998 - alle spalle di Sebastiano Rossi e Massimo Taibi, ha rilasciato un'intervista a 'TMW Radio' nella quale ha dichiarato di vedere i rossoneri di Massimiliano Allegri in corsa con Inter e Roma per il titolo nazionale.

Il motivo? "Il Milan ha un solo impegno e qualitativamente ha una rosa che può puntare all'obiettivo grosso, come lo scorso anno ha fatto il Napoli. Se poi metterà a posto la fase difensiva e di centrocampo, ce la farà - ha detto Braglia -. La Roma dall'anno scorso non crediamo che possa ambire allo Scudetto, ma sbagliamo. E' la squadra che nell'anno solare ha fatto più punti. E' una squadra che ha un'identità ben precisa, ha una rosa da finire ma è molto competitiva".

