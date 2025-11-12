Simone Braglia , ex portiere, tra le altre, di Genoa e Perugia nella massima serie, con una stagione da terzo estremo difensore nel Milan - 1997-1998 - alle spalle di Sebastiano Rossi e Massimo Taibi , ha rilasciato un'intervista a 'TMW Radio' nella quale ha dichiarato di vedere i rossoneri di Massimiliano Allegri in corsa con Inter e Roma per il titolo nazionale.

Il motivo? "Il Milan ha un solo impegno e qualitativamente ha una rosa che può puntare all'obiettivo grosso, come lo scorso anno ha fatto il Napoli. Se poi metterà a posto la fase difensiva e di centrocampo, ce la farà - ha detto Braglia -. La Roma dall'anno scorso non crediamo che possa ambire allo Scudetto, ma sbagliamo. E' la squadra che nell'anno solare ha fatto più punti. E' una squadra che ha un'identità ben precisa, ha una rosa da finire ma è molto competitiva".