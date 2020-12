Bozzo: “Vorrei vedere Haaland in Italia. Dove? Al Milan” | News

Bozzo parla di Haaland: “Punto sul Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giuseppe Bozzo, procuratore, tra gli altri, di Sandro Tonali, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Tuttosport‘ oggi in edicola (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI).

Bozzo, in estate, ha favorito il trasferimento di Tonali dal Brescia al Milan in un’operazione complessiva da 35 milioni di euro. Parlando di Erling Braut Haaland, classe 2000, centravanti norvegese del Borussia Dortmund e vincitore del Golden Boy 2020 del quotidiano torinese, Bozzo ha sottolineato:

"Mi piacerebbe se arrivasse in Italia il Golden Boy. In quale squadra? Dire Juventus sarebbe troppo facile, quindi punto sul Milan".