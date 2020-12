Bozzo: “Ibrahimovic è il migliore della Serie A: meglio di Cristiano Ronaldo”

Bozzo parla di Ibrahimovic: “Campione figlio di un altro tempo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giuseppe Bozzo, procuratore, tra gli altri, di Sandro Tonali, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Tuttosport‘ oggi in edicola (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI).

Bozzo, in estate, ha favorito il trasferimento di Tonali dal Brescia al Milan in un’operazione complessiva da 35 milioni di euro. Parlando di Zlatan Ibrahimovic e se, in qualche modo, il rendimento in rossonero del 39enne bomber svedese lo avesse stupito, Bozzo ha replicato:

“Stupito? No. Perché Ibra è Ibra. È un campione figlio di un altro tempo, di un’altra generazione. È il migliore della Serie A. Meglio anche di Cristiano Ronaldo, che è un fenomeno”. Calciomercato Milan: via Hakan Çalhanoğlu? Già trovato il suo erede. Vai alla news >>>