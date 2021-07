Boscaglia su Tonali: “Cellino mi chiese di nasconderlo: ecco perché”

Roberto Boscaglia, ex allenatore di Sandro Tonali al Brescia, ha raccontato alcuni aneddoti sul giocatore: è contento della conferma al Milan

Molto curioso l'aneddoto della chiamata da parte di Cellino dopo l'esordio in Avellino-Brescia : "Avellino-Brescia, agosto 2017. Entrò a 20’ dalla fine e giocò una bella partita, anche se perdemmo 2-1. In serata mi chiamò il Presidente perché voleva nasconderlo ". Boscaglia poi spiega: "Sandro non aveva ancora un contratto da professionista, così il presidente mi disse di non farlo più giocare fino alla firma. ‘Altrimenti ce lo rubano’ , diceva. Voleva proteggerlo".

Infine, l'intervista si conclude parlando della collocazione ideale in campo e dei paragoni con AndreaPirlo: "Sandro è un play in un centrocampo a tre. Costruisce bene, vede il gioco, ma è anche un recupera palloni niente male. I dati che avevamo a Brescia ci dicevano che uno così, in mezzo, può giocare in ogni posizione. Anche in una mediana a due, come nel Milan. Ha qualcosa di Pirlo? Qualcosina sì, come la personalità nel farsi dare la palla o il coraggio di cercare la giocata, ma accostare qualcuno ad Andrea è impossibile".Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: Isco possibile, le ultime su Coutinho e Hauge