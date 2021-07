Calciomercato Milan – Tonali, countdown per l’ufficialità del ritorno

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali è prossimo a tornare rossonero. Questa volta, però, a titolo definitivo. Il punto

È praticamente tutto fatto tra Brescia e Milan per il ritorno di Sandro Tonali in rossonero in questo calciomercato estivo. Lo hanno ricordato il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' in edicola questa mattina. E se il quotidiano torinese dice che già oggi, con tutta probabilità, verrà definito in via ufficiale l'acquisto di Tonali da parte del Milan, quello romano è più prudente, parlando di pochi giorni per la ratifica dell'operazione.