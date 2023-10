Borussia Dortmund-Milan, Thiaw: “Vogliamo vincere. Reus grande attaccante”

Il Milan si trova alla vigilia della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund . Una gara fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale. Ai microfoni di 'SportMediaset' ha parlato anche il difensore rossonero Malick Thiaw . Ecco dunque le sue dichiarazioni.

"Io sono nato a Dusseldorf che è piuttosto vicina a Dortmund, ma non mai stato qui a vedere una partita perchè io sono un tifoso dello Schalke e quando sono venuto qui a giocare era il periodo in cui i tifosi non potevano entrare allo stadio, quindi sarà la prima volta che giocherò qui con lo stadio".