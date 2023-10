Borussia Dortmund-Milan, Lehmann: “Stesse possibilità. Maignan è forte, ma…”

Jens Lehmann , doppio ex di Milan e Borussia Dortmund , ha parlato della partita di questa sera di Champions League e non solo. L'ex estremo difensore ha paragonato anche Maignan e Kobel . Ecco le sue parole alla rosea.

"Vedo due squadre con le stesse possibilità. Il Milan è molto più organizzato e il Borussia concede molto, questo può fare la differenza. Certo, il Borussia gioca nel suo stadio e anche questo può avere la sua importanza. Hummels è più lento, è vero, ma se ha un centrale rapido vicino fa sempre bene. Non credo sia questa la variabile più importante. La chiave per me sarà capire se Terzic riuscirà a dare organizzazione al Borussia. La Bundesliga persa all’ultima partita può restare nella testa e pesare, anche a mesi di distanza".