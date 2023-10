Boris Becker: “Tifo Milan da sempre. Spero che Paolo Maldini…”

Le parole di Boris Becker sul Milan

"A Milano ci sono solo due possibilità quando si vive lì. Io sono sempre stato un tifoso del Milan per Van Basten, Gullit…il dream team dell'epoca. In quel momento ho iniziato a supportare quei colori. Sono un grande fan di Paolo Maldini, e anche se non lavora più per il Milan spero che cambi questa decisione in futuro. Sono assolutamente rossonero, non c'è altra possibilità".