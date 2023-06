Borghi: “Il merito di Pioli è stato alzare l’asticella in Champions”

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match tra il Milan e l'Hellas Verona, Stefano Borghi ha parlato di Stefano Pioli e dei meriti dell'allenatore rossonero. Secondo il noto telecronista, infatti, il tecnico parmense, pur peccando in campionato, ha alzato l'asticella nel percorso europeo del Milan. Ma non solo, poiché Borghi ha elogiato Pioli anche per aver lanciato Malick Thiaw nel momento peggiore della stagione rossonera. Ecco le sue parole.