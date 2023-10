Boniek su Zalewski: “Il suo agente mi ha detto che è pulito. Su Corona…”

Zbigniew Boniek, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'accusa mossa nei confronti Nicola Zalewski

Le parole di Zbigniew Boniek su Nicola Zalewski

"Ho parlato col suo manager e mi ha riferito che Nicola dice di essere del tutto pulito: non ha mai scommesso. Corona? Si tratta di una persona condannata a 13 anni per vari reati: non è un giornalista, ma un paparazzo che ricattava la gente…".