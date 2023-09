Boniek: “Se dovessi fare una griglia Scudetto, vedo molto bene il Milan”

Zibi Boniek, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle favorite per lo Scudetto, includendo il Milan

Zibi Boniek , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Deejay Football Club', soffermandosi sulle squadre in lotta per lo Scudetto tra le quali ha incluso anche il Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Zibi Boniek sulla lotta Scudetto

"Se dovessi fare una griglia di partenza, dico che il Milan lo vedo molto bene quest’anno. Vedo bene anche la Juventus. Vedo bene l’Inter. Sono le tre squadre insieme col Napoli che difende il campionato che hanno in teoria vantaggio su altre squadre come la Lazio, come la Roma, come la Fiorentina, come l’Atalanta, però Milan e Inter sono fortissime. La Juventus è sempre una squadra che bisogna stare molto attenti perché là c’è una mentalità di giocarsi il tutto per tutto ogni domenica. È una squadra che potrebbe anche inserirsi nella lotta per lo scudetto. Poi c’è il Napoli che in teoria è la squadra più forte. Vediamo che succede".