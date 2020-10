Boniek: “Play-off in Serie A? Soluzione fattibile, vi spiego”

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca e membro del Comitato esecutivo Uefa ha parlato dei play-off di Serie A. Intervista dai colleghi di Radio anch’io sport, l’ex calciatore ha detto la sua sul calcio italiano ancora in lotta con il Covid-19.

“I play-off in Serie A potrebbero essere una soluzione, ma finché non si sconfigge questo maledetto Covid ci saranno problemi continui. se verrà imposto un altro lockdown la gente morirà per mancanza di lavoro, soprattutto per la gente che lavora nell’indotto generato dal calcio. La Uefa sta gestendo questa situazione in modo perfetto per come è riuscita a portare a termine la scorsa stagione”.

Sul caso Milik-Napoli: “Spero che trovi con il Napoli una via di uscita intelligente, lui è informa, carico, ha voglia di giocare. E’ un ragazzo intelligente, umile. Ma da gennaio deve trovare una squadra, altrimenti la nazionale e gli Europei diventano a rischio”.

