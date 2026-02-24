Bonfanti: 'Lotta Champions? Il Milan ha margine, ma deve stare attento'

Bonfanti ha poi aggiunto: "La Juve deve stare molto attenta, dopo il ko col Como ora affronterà una Roma lanciatissima. Atalanta e Como potrebbero perdere dei punti ora, visto che non sono abituati a rincorrere. Deve stare attento il Napoli e ora il Milan, che ha un margine importante però. Il Milan ha vinto gli scontri diretti ma ha perso punti incredibili in casa contro le medio-piccole".