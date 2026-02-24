Bonfanti: 'Lotta Champions? Il Milan ha margine, ma deve stare attento'

Pianeta Milan
Corsa Champions, Bonfanti: “Il Milan ha un margine importante, ma deve stare attento”

Ai microfoni di 'TMW Radio' si è espresso sul Milan e la lotta Champions il giornalista Francesco Bonfanti. Ecco le sue dichiarazioni
Al termine della 26^ giornata di Serie A, si può dire che il discorso Scudetto sia chiuso, o quasi. Come noto, il Milan di Massimiliano Allegri ha perso 0-1 contro il Parma di Carlos Cuesta. A causa di questo k.o. i rossoneri si trovano a -10 dall'Inter capolista e rischiano di rientrare nella lotta Champions che vede tantissime squadre impegnate. Su questo tema si è espresso ai microfoni di 'TMW Radio' il giornalista Francesco Bonfanti. Ecco, di seguito, le sue parole.

Lotta Champions, chi rischia di stare fuori? "Rischia la Juve, perché la sconfitta col Como è stata molto pesante. Occhio alla Roma, perché può essere la candidata principe e si sta verificando".

Bonfanti ha poi aggiunto: "La Juve deve stare molto attenta, dopo il ko col Como ora affronterà una Roma lanciatissima. Atalanta e Como potrebbero perdere dei punti ora, visto che non sono abituati a rincorrere. Deve stare attento il Napoli e ora il Milan, che ha un margine importante però. Il Milan ha vinto gli scontri diretti ma ha perso punti incredibili in casa contro le medio-piccole".

