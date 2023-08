Bonanni: “Il Milan si è mosso tanto, ma rimane un punto interrogativo”

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al mercato estivo condotto dal Milan

Massimo Bonanni , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nella trasmissione 'Calciomercato & ritiri', soffermandosi sul mercato del Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Massimo Bonanni sul mercato del Milan

"Il Milan si è mosso tanto ma è un grosso punto interrogativo. Non sarà semplice amalgamare tutto subito. Dovranno adattarsi, capire ciò che vuole l’allenatore. E il Milan ha pure l’obbligo di rimanere tra le prime quattro. Ha i numeri per poterci restare, ma non è semplice. Ha cambiato tanto ma da qui a dire che ha fatto un mercato da vertice dobbiamo aspettare". LEGGI ANCHE: Milan, ruolo e skills dell'obiettivo Lenglet >>>