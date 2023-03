Bonanni sulla corsa Champions: “Atalanta già fuori, il Milan balbetta”

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla corsa per la Champions League, parlando di Milan e Atalanta

Tra i tanti volti noti intervenuti nella trasmissione Maracanà su TMW Radio c'è stato anche Massimo Bonanni. L'ex calciatore ha voluto fare un punto della situazione rispetto alla squadra maggiormente in difficoltà per la corsa Champions League, sostenendo come il Milan in questo momento stia balbettando, ma a sua detta l'Atalanta è già tagliata fuori. Di seguito le sue parole.