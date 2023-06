Bonanni: “Berardi alla Lazio? Per me era perfetto per il Milan”

Massimo Bonanni , ex calciatore e mister, ha parlato di Domenico Berardi che sarebbe vicino alla Lazio, spesso accostato in questi anni anche al Milan come possibile rinforzo per la fascia destra. Ecco le sue parole rilasciate a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà.

"Berardi-Lazio? E' il primo regalo di Lotito a Sarri. Sarebbe sicuramente un colpo importante. E' uno che ha qualcosa in più. Pensavo lo scorso anno fosse perfetto per il Milan, ma è importante anche per il gioco della Lazio. Ora serve un vice-Immobile". LEGGI ANCHE: Non solo Thuram. Per l'attacco possibile sfida alla Roma