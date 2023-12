Bonan: “Milan risorto dalle ceneri, in Europa League è la favorita”

Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato del Milan dopo la vittoria sul Newcastle e l'eliminazione dalla Champions League: "Rammarico per il Milan, perché avrebbe potuto esserci. Bastava poco, è mancato poco. Per quello che ha fatto vedere il PSG nel girone, il Milan con una maggiore attenzione avrebbe potuto passare. La grande delusione poi è il Manchester United, per il resto sono tutte grandi squadre. Rimpianti per le prime due partite? Sì, soprattutto quella col Newcastle. Il Milan non mi è piaciuto in quella circostanza e gli inglesi non mi avevano trasmesso nulla dal punto di vista del gioco".