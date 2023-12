Bonan sicuro: “Ibrahimovic al Milan può essere un’arma a doppio taglio”

Le parole di Alessandro Bonan su Zlatan Ibrahimovic

"Non si capisce bene quale potrà essere il suo ruolo. A me sembra una presenza piuttosto incombente, trovo che ci sia una certa rispondenza tra la partita che si giocherà ed il fatto che viene annunciato a 24 ore dalla partita stessa. Questo metterà molta pressione al gruppo ed all'allenatore, lo scopo credo che sia proprio quello. Quindi è un'arma a doppio taglio: può essere vincente oppure no".