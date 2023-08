Bologna, Thiago Motta: “Non siamo in grado di competere in Serie A”

Intervistato dai microfoni di Radio Nettuno, l'allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha parlato dopo la vittoria dei rossoblù in amichevole contro l'Utrecht. L'ex tecnico dello Spezia, però, a sorpresa ha espresso alcune opinioni abbastanza negative: "Ad oggi non siamo in grado di competere in Serie A. Fra l’altro gli oltre 14.000 abbonati dimostrano di volere ancora certe emozioni, non possiamo tradire questo amore, sono un vero e proprio voto di fiducia. La squadra ha ragazzi fantastici ma che hanno bisogno di entusiasmo in più, uno stimolo in più, qualità e concorrenza in più. Siamo tutti consapevoli che per migliorare dobbiamo investire".