Bologna, Sartori: “Il mercato lo fai e lo subisci, basti vedere il Milan…”

Durante la conferenza stampa di presentazione per Alexis Saelemaekers, il direttore tecnico del Bologna, Giovanni Sartori, ha parlato della sessione di calciomercato appena conclusa: "La rivoluzione, se vogliamo chiamarla così, è anche figlia del mercato. Non pensavamo, ad esempio, che Arnautovic avesse un mercato importante per andare via dopo la fine della pista Milan, quindi siamo andati di rincorsa sulla punta. Vale anche per Schouten. Non pensavamo a una cessione. Quindi siamo andati di rincorsa anche in mezzo".