Bologna-Milan rinviata. Visnadi sicuro: “Serve campionato a 18 squadre”

Caos Bologna-Milan: calendari fitti e pericoli rinvii. Ecco la soluzione di Visnadi

"Diciamolo subito, serviva davvero il nubifragio su Bologna per scoprire che il calcio è affetto da grave bulimia? Perché se invece che a 20 squadre il campionato fosse a 18, basterebbero 4 date in meno per completare il calendario e ci sarebbero 4 date in più per rimediare agl’imprevisti. L’intervento del sindaco di Bologna è giudicato irrituale, ma legittimo, altrimenti nessuno si sarebbe adeguato. Preoccuparsi della regolarità del campionato è sacrosanto, ma l’incolumità dei cittadini lo è di più. Il rinvio certo non favorisce il Milan, che contro il Napoli non avrà Theo Hernandez né Reijnders. Opponendosi a giocare, è il Bologna che rinuncia a un certo vantaggio tecnico". LEGGI ANCHE: Milan-Napoli, una sorpresa al posto di Theo? Le mosse di Fonseca. E Camarda...