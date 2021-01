Bologna-Milan, Mihajlovic: “Se Ibra era con noi finiva 3-0, giocato meglio”

Bologna-Milan, le dichiarazioni di Mihajlovic a Sky Sport

Terminato il match del Dall’Ara tra Bologna e Milan valido per la 20^ giornata di Serie A (QUI IL TABELLINO DELLA GARA): ecco le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic rilasciate a Sky Sport.

Sulla partita

“Abbiamo creato tante occasioni, non siamo riusciti a fare gol e ci abbiamo creduto fino alla fine. Non è una sconfitta meritata, abbiamo giocato meglio. Loro hanno fatto due rigori che magari c’erano, non lo so. Tutte seconde palle per Ibra, noi abbiamo creato attraverso il gioco. Se c’era Ibra con noi finiva 3-0”.

Sulla prestazione del Bologna

“La squadra deve essere orgogliosa, ma come sempre ci manca qualcosa. La prestazione la facciamo sempre, come contro la Juventus. Dobbiamo lavorare sui dettagli e uno di questi è la cattiveria sotto porta. Dobbiamo fare gol, abbiamo creato tante occasioni. E’ normale che contro un squadra più forte, se fai così, poi perdi”.

