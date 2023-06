Bologna, Arnautovic: “Mi muovo a malapena, sento ancora dolore al piede”

Il Bologna rimane in apprensione per la condizione di Marko Arnautovic . L'attaccante rossoblù, che nelle scorse ore ha terminato i suoi impegni con la nazionale, ha parlato ai microfoni di Krone, media austriaco, confessando i persistenti problemi fisici. Ecco le sue parole.

"Riesco a muovermi a malapena, sento dolore a un piede. Mi fa male, so cosa posso fare e come aiutare la squadra ma non riesco a fare l'ultimo scatto: ogni contatto con il pallone mi genera dolore e la testa non c'è".