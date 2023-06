Milan, Tonali lascia il ritiro dell’Under 21: visite col Newcastle

Il Milan è pronto a dire addio a uno dei suoi big . Questi sono le ultime ora di Sandro Tonali da giocatore rossonero . Il centrocampista italiano è pronto a sposare la causa del Newcastle con il quale giocherà dalla prossima stagione . In queste ora si stanno definendo gli ultimi dettagli come le visite mediche con gli inglesi. Ecco le novità.

Calciomercato Milan, visite per Tonali

Sandro Tonali è pronto a salutare il Milan. Il giocatore, come riportato da Gazzetta.it , dopo il pranzo azzurro e il breve incontro con la delegazione inglese, che si è trattenuta nell'hotel, poco dopo le 15 Tonali ha lasciato il ritiro della Nazionale per andare a sostenere le visite mediche in una clinica del centro di Cluj. Poi la finalizzazione con la firma sul contratto. Dopo le visite di rito ci saranno gli annunci ufficiale del caso.