Calciomercato – Dalla Germania: “Thuram, no al RB Lipsia. Va al Milan”

Secondo 'Sky Sport Deutschland' Marcus Thuram andrà al Milan in questo calciomercato estivo. Dopo il no al PSG, ecco quello al RB Lipsia

Sembra essere giunta in dirittura d'arrivo la trattativa per l'approdo di Marcus Thuram al Milan in questa sessione di calciomercato. L'attaccante francese, classe 1997, arriverebbe in rossonero, come noto, da svincolato dopo i quattro anni trascorsi in Bundesliga nelle fila del Borussia Mönchengladbach.