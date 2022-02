Bojinov: “Vlahovic sognava di diventare il nuovo Ibrahimovic”

Valeri Bojinov, ex attaccante di Fiorentina e Juventus, ha parlato del neo-bianconero Dusan Vlahovic a 'La Gazzetta dello Sport'

Il bulgaro Valeri Bojinov, classe 1986, ex attaccante, tra le altre, di Fiorentina e Juventus in Serie A, ha parlato del neo-bianconero Dusan Vlahovic in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Ha confermato come il serbo avesse Zlatan Ibrahimovic come idolo, ma anche come avrebbe sempre voluto indossare la maglia della Juventus.