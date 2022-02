Milan, ancora pazienza prima di rivedere Ibrahimovic in campo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, salterà sicuramente la Lazio mercoledì e, con tutta probabilità, anche la Samp domenica a 'San Siro'

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, salterà sicuramente la partita di domani sera a 'San Siro' contro la Lazio, in programma alle ore 21:00 e valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Con tutta probabilità, poi, il 40enne attaccante svedese non rischierà neanche per Milan-Sampdoria, 'lunch match' della 25^ giornata di Serie A.

Probabilmente, qualora l'infiammazione al tendine d'Achille della gamba destra migliorasse nei prossimi giorni, Ibra potrebbe tornare in campo per Salernitana-Milan di sabato 19 febbraio, ore 20:45, allo stadio 'Arechi'. Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come anche ieri Zlatan si sia allenato in palestra, svolgendo una seduta individuale di lavoro sul fisico.

Ibrahimovic, sui social, ha pubblicato un video del suo allenamento, dove si vede il numero 11 rossonero cingere le proprie gambe attorno al sacco da pugilato ed eseguire una sessione 'volante' di addominali. Ibra stesso ha commentato il video con un'eloquente didascalia, 'Pazienza', quasi a voler tranquillizzare i tifosi rossoneri sulle sue condizioni di salute.

Ma, al contempo, facendo capire come il rientro sul rettangolo di gioco non sia propriamente dietro l'angolo ...

