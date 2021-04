Bjørkan (DS Bodø/Glimt): “Hauge può fare la differenza con il Milan”

Jens Petter Hauge, attaccante del Milan, presentato da Aasmund Karl Bjørkan, suo primo allenatore ed oggi direttore sportivo del Bodø/Glimt

Aasmund Karl Bjørkan, vecchio allenatore di Jens Petter Hauge ed ora direttore sportivo del Bodø/Glimt, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Tuttosport' oggi in edicola. Ovviamente, ha parlato dell'esterno offensivo norvegese, classe 1999, ceduto la scorsa estate al Milan in Serie A per poco più di 4 milioni di euro. Queste le dichiarazioni integrali di Bjørkan.

Sulla prima volta che vide giocare Hauge: "Aveva 6-7 anni, in un torneo dove furono invitate tutte le migliori squadre della nostra città. Nonostante Jens Petter fosse un anno più giovane rispetto ai propri avversari, giocò benissimo e si fece notare. Già allora era speciale: si vedeva avesse qualcosa di diverso, era semplicemente più forte".

Sull'esordio di Hauge tra i professionisti: "A 16 anni nella coppa nazionale: andò benissimo. Siglò una tripletta in una ventina di minuti. Fu impressionante".

Su che tipo di ragazzo è Hauge: "Uno con una personalità spiccata. Crede in sé stesso, sa quello che vuole".

Sul rapporto di Hauge con Erling Braut Haaland: "Sono molto amici. Posso assicurarle che Jens Petter, dopo essere venuto a conoscenza dell'interesse dei rossoneri, volesse solo il Diavolo. Anche altri big club erano interessati a lui, ma Hauge non volle sentire storie".

Sul perché della scelta di Hauge: "Penso per la storia del club, la personalità dei giocatori e per un dirigente come Paolo Maldini. Quando abbiamo giocato contro di loro lo scorso settembre, ha apprezzato tutto del Milan. E 'San Siro' è fantastico. So per certo che i rossoneri lo stessero osservando già prima della partita disputata contro di noi".

Sulla prima stagione di Hauge in rossonero: "Jens Petter ha vissuto momenti difficili anche qui, come in Nazionale. Ma ne è venuto fuori, crescendo, grazie alla capacità di lottare. Il Milan è una grande squadra. Hauge possiede le qualità per imporsi anche dal primo minuto. Ha l'X-Factor e può marcare la differenza anche con i rossoneri".

Sul Milan che deve attendere Hauge: "Esatto. Il calcio italiano è differente rispetto al nostro. Prendo come esempio Philip Zinckernagel, un calciatore che abbiamo ceduto al Watford. Dopo le normali tempistiche di inserimento, ora è tra i migliori giocatori della squadra inglese. Ci sono fattori come la lingua ed il vivere in una città nuova da considerare. Ma Hauge raggiungerà lo step successivo".