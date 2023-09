Bigon: “Il Napoli deve evitare di fare come il Milan della scorsa stagione”

Sulle differenze tra Spalletti e Garcia:"Non ho avuto l’opportunità di seguire interamente le tre sfide, quindi non mi sento in grado di esprimere appieno un giudizio. L’impressione è che con Frosinone e Sassuolo le prestazioni sono state molto autorevoli sia tatticamente sia negli aspetti tecnici, d’altronde l’identità non si perde in una settimana. Invece la Lazio ha fatto esattamente il contrario e anche questo fa parte del calcio". LEGGI ANCHE: Milan, le nostre favorite per lo Scudetto >>>