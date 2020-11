Bierhoff: “Orgoglio e soddisfazione per aver giocato nel Milan del 1999”

Bierhoff, ex rossonero, ha parlato del suo passato al Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oliver Bierhoff, classe 1968, ex attaccante di Udinese (1995-1998) e Milan (1998-2001), ha rilasciato un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Bierhoff, per l’occasione, ha ricordato il suo passato in bianconero, in rossonero e parlato anche del presente delle due società. Questa l’opinione di Bierhoff sui tre rossoneri del 1999, il ‘suo’ anno, a segno in Europa League.

“Il ’99 continua ad essere una buona annata per il Milan (fu l’anno dello Scudetto con Bierhoff e Alberto Zaccheroni, n.d.r.). Per me, orgoglio e soddisfazione di aver fatto parte di quella squadra. Il tempo passa: abbiamo alcuni ’99 in Nazionale, uno è Kai Havertz. Però io mi sento ancora giovane”.

