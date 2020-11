Bierhoff: “Ibrahimovic, fuoriclasse straordinario che dà tanto e carica tutti”

Bierhoff, ex rossonero, ha parlato di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oliver Bierhoff, classe 1968, ex attaccante di Udinese (1995-1998) e Milan (1998-2001), ha rilasciato un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Bierhoff, per l’occasione, ha ricordato il suo passato in bianconero, in rossonero e parlato anche del presente delle due società. Questa l’opinione di Bierhoff su Zlatan Ibrahimovic, bomber del Milan di Stefano Pioli. “È sempre un fuoriclasse, straordinario, anche a 39 anni. Ha sempre la possibilità di dare tanto, di caricare tutti”, le parole del tedesco su Ibra.

