Biasin: “Paqueta non ha reso. Gazidis? Non dico sia la rovina del Milan, ma …”

NEWS MILAN – Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso dell’Inter, ha parlato della situazione in casa Milan (squadra di cui è tifoso il papà) ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘. Queste le dichiarazioni di Biasin sull’amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis: “Non dico sia la rovina del Milan, ma nemmeno sta facendo le fortune. E’ stata buttata via un’altra stagione, ogni volta viene azzerato tutto e questo non permette una crescita”.

Biasin ha poi proseguito parlando di Lucas Paqueta, centrocampista brasiliano classe 1997 ex Flamengo che ha deluso le aspettative nei suoi primi 15 mesi in rossonero: "Non ha reso. Tra costo del cartellino, milioni ai procuratori e percentuale sulla futura rivendita è stata un'operazione disastrosa".

