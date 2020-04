Calciomercato Milan – Kamara resta nel mirino del Diavolo | News

CALCIOMERCATO MILAN – Nella stagione 2020-2021 il Milan cambierà quasi radicalmente il suo reparto difensivo. Andrà via Mateo Musacchio e, al momento, neanche Simon Kjaer non è poi così sicuro di una conferma in rossonero.

Motivo per cui il club di Via Aldo Rossi sta sondando costantemente il mercato internazionale alla ricerca di difensori centrali di ottimo livello ma dagli ingaggi sostenibili per le casse del Diavolo.

Oltre ai vari Dayot Upamecano (RB Lipsia), Evan N’Dicka (Eintracht Francoforte) e Kristoffer Ajer (Celtic Glasgow), secondo ‘calciomercato.com‘ il Milan non ha smesso di seguire con interesse anche Boubacar Kamara.

Kamara, classe 1999, è un difensore centrale francese, di origini senegalesi, di piede destro, che milita nell’Olympique Marsiglia: in questa stagione ha totalizzato 28 gare tra Ligue 1 e coppe nazionali, segnando 2 gol e fornendo 2 assist ai compagni.

Sotto contratto con l’OM fino al 30 giugno 2022, Kamara è sempre stato valutato tanto ma visti i problemi economici della società della Costa Azzurra e la necessità di realizzare almeno 60 milioni di plusvalenze nella prossima finestra di calciomercato potrebbero favorire il Milan.

Secondo il popolare sito web ‘transfermarkt.it‘, oggi il cartellino di Kamara vale 30 milioni di euro. CLICCA QUI PER TUTTE LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

