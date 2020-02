Biasin: “Milan-Torino? Brutta partita ma contavano solo i 3 punti”

NEWS MILAN – Fabrizio Biasin, noto giornalista e tifoso interista, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb commentando Milan-Torino di lunedì sera, terminata 1-0 per i rossoneri con un gol di Ante Rebic.

Biasin ha detto: “Milan-Torino? Una brutta partita per i rossoneri ma in certi casi contano solo i 3 punti e il Milan li ha portati a casa. I granata invece ora rischiano per davvero”. Per non perderti cosa ha dichiarato Stefano De Grandis sul Milan, continua a leggere>>>

