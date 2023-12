Biasin: “L’Europa League è una buona notizia per il Milan, ecco perché”

Il noto giornalista ha poi concluso: "Per qualcuno non lo è e dice 'piuttosto che l'Europa League è meglio niente'. Non è assolutamente così. L'Europa League è una competizione che ti permette di aumentare l'umore e avere un obiettivo in più. Siccome il campionato del Milan si è messo in una situazione non semplicissima, il fatto di avere un obiettivo in più è certamente una buona notizia". LEGGI ANCHE: Calciomercato, quante commissioni nel 2023! >>>