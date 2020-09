Berlusconi: “Milan, grande amore della mia vita. Sempre nel mio cuore”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Silvio Berlusconi, Presidente del Monza ed ex patron del Milan per 31 anni, dal 1986 al 2017, ha rilasciato una breve dichiarazione sul club rossonero ai microfoni de ‘Il Giornale‘ in edicola questa mattina.

“Il Milan è stato il grande amore della mia vita. È un passato glorioso che resterà sempre nel mio cuore. Il Monza invece è il presente e il futuro e io vivo guardando al futuro”.

