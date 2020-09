Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (02/09/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola apre con una bomba di calciomercato. La Juventus è ad un passo dall’acquisto di Luís Suárez, classe 1987, che si libera dal Barcellona. Accordo sull’ingaggio per il ‘Pistolero‘ uruguaiano. In alto, poi, sotto la testata, l’intervista esclusiva con Urbano Cairo, Presidente del Torino, che festeggia i 15 anni della sua presidenza del club granata. Infine, in basso, spazio alle due milanesi. L’Inter ha chiuso con la Roma per l’arrivo del laterale serbo Aleksandr Kolarov (classe 1985): contratto annuale con opzione sulla seconda stagione. Il Milan, invece, accoglie il fantasista spagnolo Brahim Díaz (classe 1999): ora i rossoneri puntano alla Champions League.

