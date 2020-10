Bergomi: “Questo Milan è da Scudetto”. Siete d’accordo? VOTA

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Beppe Bergomi oggi a San Siro per commentare il derby, ha parlato dei rossoneri e della vittoria sull’Inter. Una vittoria sofferta, sudata, ma alla fine meritata. La squadra di Pioli è andata avanti di due gol con la doppietta di Zlatan Ibrahimovic, ma stavolta l’Inter la rimonta l’ha solo accennata (con il gol di Lukaku), ma non completata.

Questo il pensiero, e i complimenti, di Bergomi per il Milan: “Il Milan è forte per lo Scudetto. E’ forte, la squadra è stata costruita bene. Ibra mette giù qualsiasi pallone, dà una consapevolezza incredibile al gruppo. Ha giocatore con attitudine importante, ha gente veloce. Loro ci credono per arrivare fino in fondo. E’ una squadra molto forte, è stata costruita molto bene. Il Milan oggi ha avuto delle pedine dalla panchina come Tonali, mancava anche Rebic”.

