Bergomi: “Il Milan fa mosse diverse in base all’avversario. Su Leao…”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Beppe Bergomi ha parlato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan è una squadra che in ogni partita fa mosse diverse in base all'avversario. Quasi sempre l'uomo che va a scombinare è Tonali. L'atteggiamento della Salernitana ha favorito le accelerazioni di Leao. Il Milan è l'unica squadra nel campionato che trova sempre una soluzione diversa. Tante volte sfrutta quasi sempre la mossa di Tonali ma sempre con lo scopo di liberare Leao. Le parole di Pioli non mi sorprendono. Leao per diventare un campione deve avere continuità".