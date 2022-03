Bergomi: “Milan primo? Mi è rimasta impressa una frase di Maldini …”

Giuseppe Bergomi, opinionista per 'Sky Sport', ha parlato del Milan di Stefano Pioli, primo in classifica in Serie A, nel popolare 'Club'

Daniele Triolo

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, oggi opinionista di 'Sky Sport', ha parlato ieri sera, nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Club', del primato in classifica di Serie A del Milan di Stefano Pioli. Lo 'Zio' Bergomi, da sempre, ha lodato le qualità della squadra rossonera, nonostante una carriera da calciatore trascorsa a duellare nei derby sull'altra sponda dei Navigli.

“Non voglio prendermi nessun tipo di merito sul Milan perché ne parlo bene ormai da due anni, ma a me è rimasta impressa una frase di Paolo Maldini - ha rivelato Bergomi -. Io ero andato a fare il derby d’andata dell’anno scorso, che il Milan vince, e prima di andare in telecronaca ero andato a intervistare Paolo, e lui mi ha detto: “Noi siamo forti”. Lui mi disse così: “Noi siamo forti”. Ma me l’ha detto un anno e mezzo fa ….".

"Poi noi continuiamo tutti a dire che hanno una rosa poco profonda, poi la vado ad analizzare ed ha più soluzioni di altri in tutti i ruoli: l’anno scorso gli mancava un Olivier Giroud, ora l’ha messo dentro”, ha concluso la sua disamina Bergomi. Milan, duello di mercato con l'Inter per il baby talento: le ultime news >>>

