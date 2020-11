Bergomi: “Il Milan è la miglior squadra. Kjær è un fenomeno” | News

Milan, lo ‘Zio’ Bergomi sempre più rapito dai rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giuseppe Bergomi, negli studi di ‘Sky Sport‘, ha commentato l’esito di Milan-Fiorentina di ‘San Siro‘ e, più in generale, parlato del bel momento che vive la squadra di Stefano Pioli in questa stagione.

“Il Milan è la miglior squadra. Tirargli in porta è difficile e consolida il risultato con un palleggio incredibile. È una squadra con grande forza. Simon Kjær è un fenomeno, non lo passa mai nessuno, e poi in porta c’è il migliore”.

“Zlatan Ibrahimović? Fa crescere tutti gli altri. Il Milan è davanti con merito, inutile girarci attorno…”, il commento di Bergomi che, in carriera, è stato una bandiera dei rivali cittadini dell’Inter. CALCIOMERCATO MILAN, PAOLO MALDINI PESCA A ZERO DAL REAL MADRID >>>