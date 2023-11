Bellingham: “Spero di vincere cinque Champions League e un Mondiale”

"Ero un po’ teso. Quando arrivi qui, con tutti i traguardi che hanno raggiunto, è difficile non pensare: 'Wow, questo è l'apice del calcio'. Le prime settimane, quando cominciavo a conoscerli, mangiavo accanto a Toni Kroos. Poi ti rendi conto che sono ragazzi normali, che ti aiutano a stare bene. Sono molto umili. È stata una grande lezione per me. Non importa quanto successo hai, non importa cosa hai vinto, puoi comunque essere un grande essere umano come questi ragazzi, che sono fonte di ispirazione come giocatori e come uomini. La prima partita col Real? Non posso descriverla. E 'un sogno divenuto realtà. La maglia è così famosa. Quando lo indossi ti sembra quasi di indossare un costume da supereroe. È un privilegio, un onore. Devi essere ad un certo livello per portarlo avanti settimana dopo settimana".