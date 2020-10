Baresi: “L’obiettivo del Milan, Maldini dirigente e Ibra-Pioli”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Franco Baresi, ex capitano e ora brand ambassador del Milan, ha parlato ai colleghi di Rai Sport di diversi temi riguardanti l’attualità rossonera. Ecco l’intervista completa:

OBIETTIVO MILAN – “Devo dire che fa piacere, dopo tanti anni campionato più equilibrato. bravi dopo il lockdown, percorso straordinario e iniziato questa stagione nel migliore dei modi. Questo Milan non deve mai perdere la voglia di avere fame, non solo di risultati, ma di prestazioni. Stanno giocando un buon calcio, e arrivano anche i risultati. Il Milan deve continuare a pensare partita per partita, manchiamo da anni in Champions League, dobbiamo centrare quell’obiettivo“.

SCUDETTO? – “No (ride, ndr), ma io credo che in questo momento dobbiamo pensare sempre in grande, giocarsela con tutti. Poi chi sarà più bravo vincerà“.

IBRAHIMOVIC – L’uomo copertina è lui? Sì. Devo dire che Ibra ha dimostrato la sua grandezza, per la sicurezza e personalità che trasmette al gruppo. Poi fa ancora gol importanti. Mi impressiona la capacità di adattarsi, l’intelligenza in campo. Autostima? E’ anche la sua forza, la consapevolezza della sua qualità, poi è bravo a trasmetterlo ai compagni. Il rendimento di ogni giocatore è cresciuto tantissimo, il merito è anche suo”.

MERITI PIOLI – “Sono molti, credo che nel momento critico del lockdown è stato fondamentale a compattare la squadra, stimolare tutti e trovare un nuovo modulo dove i giocatori si trovano a loro agio”.

MALDINI DIRIGENTE – “Io e Paolo abbiamo vissuto anni straordinari in campo, la storia prosegue, anche in ruoli diversi. Nel calcio bisogna guardare oltre. Questo Milan qui sia un mix di giovani e meno giovani, e Maldini con la sua esperienza ha portato giocatori che stanno facendo molto bene”.

I CAMPIONI DI OGGI – Li avrei preferiti tutti come compagni, sarebbe stato un problema incontrarli (riferimento a Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, ndr)”.

IL RUOLO DI DIFENSORE – “Io tra i migliori centrali di tutti i tempi? Essere lì è già un successo. Difficile sceglierne uno, ogni epoca ha un suo campione. Oggi fisicamente sono più alti di me, deve avere determinate caratteristiche di attenzione e coraggio. Difesa del Milan sta facendo bene, ha un grande portiere. Squadra che subisce poco, è metà dell’opera.

SACCHI E QUEL MILAN – “Lui dice che sono il miglior centrale di tutti i tempi? È un amico. Ho avuto grandi soddisfazioni con lui allenatore. E’ stato un innovatore, calcio nuovo ai tempi, abbiamo sbalordito per come interpretavamo la partita. Sono calci diversi, ci sono le varie epoche. Alla fine la differenza la fanno i campioni”.

LOCKDOWN – “Speriamo di riuscire a contenere il contagio, non credo che possa andare avanti il calcio se si fermi il paese. Speriamo – conclude Baresi – si ritorni presto alla normalità”.

CALCIOMERCATO MILAN, ECCO IL TESORETTO PER GENNAIO >>>

CORONAVIRUS, LA SITUAZIONE DEL MILAN PRIMAVERA >>>